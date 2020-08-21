Сын Зеленского переболел COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его сын переболел COVID-19 . Об этом сообщает «112 Украина». Глава государства подчеркнул, что «дети переносят это как дети, более-менее нормально – только температура. А взрослые переносят эту болезнь очень сложно».

Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что его сын и жена вместе лечились от коронавирусной инфекции в больнице. Ранее экс-депутат от Коммунистической партии Украины Александр Голуб заявил, что Елену Зеленскую, как и других украинских высокопоставленных чиновников, будут лечить от вируса российскими препаратами.

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Ранее сообщалось, что житель Украины в третий раз заболел COVID-19. Как пишет РИА Новости, речь идёт о жителе Тернопольской области. В управлении здравоохранения госадминистрации региона подчеркнули, что людям необходимо осознавать, что риск повторного заражения есть.


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ФОТО: РИА Новости
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