СМИ: украинок планируют привлечь к допризывной подготовке

Украинские власти предлагают Минобороны до лета разработать предложение по привлечению женщин к допризывной подготовке, сообщает «Судебно-юридическая газета».

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«Кабмин планирует внесение изменений в положение о допризывной подготовке, утвержденное постановлением от 30 ноября 2000 года № 1770, о привлечении лиц женского пола к допризывной подготовке, уточнении категорий лиц, назначаемых преподавателями, и особенностей допризывной подготовки», — пишет издание.

Отмечается, что такие изменения украинское военное ведомство должно разработать до июня 2024 года.

Ранее украинский нацбатальон пригрозил зачистить село за сопротивление мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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