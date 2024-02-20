СМИ: украинок планируют привлечь к допризывной подготовке
Украинские власти предлагают Минобороны до лета разработать предложение по привлечению женщин к допризывной подготовке, сообщает «Судебно-юридическая газета».
«Кабмин планирует внесение изменений в положение о допризывной подготовке, утвержденное постановлением от 30 ноября 2000 года № 1770, о привлечении лиц женского пола к допризывной подготовке, уточнении категорий лиц, назначаемых преподавателями, и особенностей допризывной подготовки», — пишет издание.
Отмечается, что такие изменения украинское военное ведомство должно разработать до июня 2024 года.
Ранее украинский нацбатальон пригрозил зачистить село за сопротивление мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru