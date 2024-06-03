СМИ: У Украины возникли претензии к плану помощи НАТО на $100 млрд
3 июня 202400:01
Власти Украины выразили недовольство идеей Североатлантического альянса финансово помочь Киеву, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в НАТО.
Украинское руководство сочло сумму в размере 100 миллиардов долларов недостаточной. Данная сумма считается «не новой», и продублирует уже имеющуюся помощь от членов Альянса.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине нового пакета немецкой военной помощи на сумму €500 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти
- В Британии заявили, что на Украине уничтожено крупнейшее хранилище газа
- СМИ: У Украины возникли претензии к плану помощи НАТО на $100 млрд
- Республиканская партия выдвинет Трампа независимо от приговора суда
- Немецкий генерал допустил применение Patriot против авиации над территорией РФ
- Белорусские военные заявили, что прошли подготовку к применению ТЯО
- Российских фигуристов убрали из рейтинга Международного союза конькобежцев
- Черчесов опроверг контакты с представителями сборной Казахстана по футболу
- Украинские дроны-камикадзе атаковали белгородское село Головчино
- «Зенит» победил «Балтику» и в пятый раз выиграл Кубок России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru