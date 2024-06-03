СМИ: У Украины возникли претензии к плану помощи НАТО на $100 млрд

Власти Украины выразили недовольство идеей Североатлантического альянса финансово помочь Киеву, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в НАТО.

Глава Минобороны Украины заявил, что западная помощь запаздывает

Украинское руководство сочло сумму в размере 100 миллиардов долларов недостаточной. Данная сумма считается «не новой», и продублирует уже имеющуюся помощь от членов Альянса.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине нового пакета немецкой военной помощи на сумму €500 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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