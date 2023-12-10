По его словам, американские власти специально держат боевые машины вдали от линии фронта для сохранения престижа своего военно-промышленного комплекса. При этом европейские танки горят.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские танки Abrams не сыграли большой роли на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

