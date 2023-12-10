СМИ: танки Abrams так и не оказались на передовой в зоне проведения СВО
Танки Abrams американского производства так и не оказались на передовой в зоне проведения специальной военной операции, тогда как ранее были переданы Киеву, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военного эксперта, капитан первого ранга запаса Василия Дандыкина.
По его словам, американские власти специально держат боевые машины вдали от линии фронта для сохранения престижа своего военно-промышленного комплекса. При этом европейские танки горят.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские танки Abrams не сыграли большой роли на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: танки Abrams так и не оказались на передовой в зоне проведения СВО
- Стало известно, как прошло заседание инициативной группы по выдвижению Путина на выборы
- Ягудин: МОК поступает с Россией «не по-пацански»
- Болгарию признали самой «несчастной» страной Евросоюза
- Японский бейсболист стал самым высокооплачиваемым спортсменом в истории спорта
- В Тель-Авиве активисты потребовали переговоров с ХАМАС
- Тренер «Зенита»: первая половина сезона стала хорошей для клуба
- Хантер Байден заявил, что Маску плевать на демократию и всех, кроме себя
- В Екатеринбурге в машине нашли тела мужчины и девушки
- СМИ назвали возможного приемника Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru