СМИ: танки Abrams так и не оказались на передовой в зоне проведения СВО

Танки Abrams американского производства так и не оказались на передовой в зоне проведения специальной военной операции, тогда как ранее были переданы Киеву, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военного эксперта, капитан первого ранга запаса Василия Дандыкина.

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По его словам, американские власти специально держат боевые машины вдали от линии фронта для сохранения престижа своего военно-промышленного комплекса. При этом европейские танки горят.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские танки Abrams не сыграли большой роли на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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