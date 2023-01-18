Столтенберг: военная помощь Украине приблизит мирные переговоры

Украина сейчас особенно нуждается в поддержке, в том числе и военной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.

Он в очередной раз призвал увеличить темпы поставок Киеву.

«Это поворотный момент в конфликте, и есть необходимость значительного увеличения поддержки Украины», — подчеркнул Столтенберг.

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По его словам, помимо танков Киеву сейчас нужно больше систем противовоздушной обороны и бронетехники, а также боеприпасов.

Генсек Североатлантического альянса также выразил уверенность в том, что предоставление вооружения Украине приблизит мирные переговоры.

Ранее Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери Соледара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
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