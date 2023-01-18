Столтенберг: военная помощь Украине приблизит мирные переговоры

Украина сейчас особенно нуждается в поддержке, в том числе и военной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.

Он в очередной раз призвал увеличить темпы поставок Киеву.

«Это поворотный момент в конфликте, и есть необходимость значительного увеличения поддержки Украины», — подчеркнул Столтенберг.