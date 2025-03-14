СМИ: США будут поставлять Киеву модернизированные GLSDB

По данным агентства, в последние недели были проведены испытательные стрельбы модернизированными версиями бомб, чтобы оценить их эффективность. Повторное применение GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, так как они уже имеются в Европе.

Последний раз украинцы использовали это оружие несколько месяцев назад.

Ранее ВСУ впервые применили при обстреле Макеевки бомбу GLSDB, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

