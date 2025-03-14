СМИ: США будут поставлять Киеву модернизированные GLSDB
Американские власти намерены возобновить поставки Киеву бомб дальнего действия (GLSDB) после того как они были модернизированы, сообщает Reuters.
По данным агентства, в последние недели были проведены испытательные стрельбы модернизированными версиями бомб, чтобы оценить их эффективность. Повторное применение GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, так как они уже имеются в Европе.
Последний раз украинцы использовали это оружие несколько месяцев назад.
Ранее ВСУ впервые применили при обстреле Макеевки бомбу GLSDB, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru