СМИ: США будут поставлять Киеву модернизированные GLSDB

Американские власти намерены возобновить поставки Киеву бомб дальнего действия (GLSDB) после того как они были модернизированы, сообщает Reuters.

СМИ: после испытаний Пентагон передал Киеву высокоточные боеприпасы GLSDB

По данным агентства, в последние недели были проведены испытательные стрельбы модернизированными версиями бомб, чтобы оценить их эффективность. Повторное применение GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, так как они уже имеются в Европе.

Последний раз украинцы использовали это оружие несколько месяцев назад.

Ранее ВСУ впервые применили при обстреле Макеевки бомбу GLSDB, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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