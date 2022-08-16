СМИ: потеря доступа к Черному морю превратит Украину в государство-обрубок

Он считает, что при этом сценарии Украина превратится в «государство-обрубок», так как потеря доступа принесет катастрофический экономический и военный удар по Украине.

Издание отмечает, что украинские власти столкнутся с проблемой экспорта своей продукции, а также могут потерять контроль над трубопроводом, через который газ поступает в Румынию.

Напомним, с момента начала спецоперации России на Украине удалось взять под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в $12 трлн.

