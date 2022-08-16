СМИ: потеря доступа к Черному морю превратит Украину в государство-обрубок

Потеря доступа к Черному морю в рамках российской спецоперации на Украине нанесет катастрофический удар по Киеву, пишет обозреватель National Interest Илья Тимченко.

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Он считает, что при этом сценарии Украина превратится в «государство-обрубок», так как потеря доступа принесет катастрофический экономический и военный удар по Украине.

Издание отмечает, что украинские власти столкнутся с проблемой экспорта своей продукции, а также могут потерять контроль над трубопроводом, через который газ поступает в Румынию.

Напомним, с момента начала спецоперации России на Украине удалось взять под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в $12 трлн.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:УкраинаЧерное Море
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