СМИ: потеря доступа к Черному морю превратит Украину в государство-обрубок
Потеря доступа к Черному морю в рамках российской спецоперации на Украине нанесет катастрофический удар по Киеву, пишет обозреватель National Interest Илья Тимченко.
Он считает, что при этом сценарии Украина превратится в «государство-обрубок», так как потеря доступа принесет катастрофический экономический и военный удар по Украине.
Издание отмечает, что украинские власти столкнутся с проблемой экспорта своей продукции, а также могут потерять контроль над трубопроводом, через который газ поступает в Румынию.
Напомним, с момента начала спецоперации России на Украине удалось взять под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в $12 трлн.
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