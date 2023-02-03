СМИ: пленный из Украины признался в убийстве гражданских под Волновахой

Это произошло в марте 2022 года. По его словам, семь человек, включая трех женщин, он убил выстрелом из гранатомета по жилому дому. Соответствующий приказ поступил от его командования.

В селе Новопетряковка колонна ВСУ, в составе которой находился Симбирский, столкнулась с российскими военными, в бою украинские солдаты были разбиты, им пришлось отступать.

«Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу, по который мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь — два мужчины, я не знаю, почему они выбежали на дорогу», — сказал пленник.

