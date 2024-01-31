Тимошенко поддержала главкома Залужного и выступила против его отставки
Бывший премьер-министр Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заступилась за главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного на фоне слухов о его возможной отставке.
Политик полагает, что сейчас не время для отставки Залужного. Об этом она написала на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской компании Meta).
Также Тимошенко посетовала на отсутствие «справедливой мобилизации». Она напомнили об увольнении многих профессиональных военкомов.
По информации газеты Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский дал понять Залужному, что все равно его уволит. Об отставке главкома 29 января сообщили некоторые СМИ. Минобороны страны опровергло информацию, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шебекино включили сирену ракетной опасности
- Театр Сатиры в Москве после пожара отменил спектакли до 4 февраля
- Тимошенко поддержала главкома Залужного и выступила против его отставки
- Школы Белгорода вернутся к очному обучению с 19 февраля
- Сенатор Грэм заявил Цукербергу, что его руки в крови
- Протестующие фермеры попытались захватить продуктовый рынок под Парижем
- Bloomberg: акции китайских компаний упали до минимума за пять лет
- Суд ООН отклонил большинство обвинений Украины в адрес России по Донбассу
- Россельхознадзор ограничил ввоз кормов для животных с предприятия Farmina
- Тарасова посоветовала Тутберидзе взять вину на себя в ситуации с Валиевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru