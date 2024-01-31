Тимошенко поддержала главкома Залужного и выступила против его отставки

Бывший премьер-министр Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заступилась за главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного на фоне слухов о его возможной отставке.

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Политик полагает, что сейчас не время для отставки Залужного. Об этом она написала на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской компании Meta).

Также Тимошенко посетовала на отсутствие «справедливой мобилизации». Она напомнили об увольнении многих профессиональных военкомов.

По информации газеты Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский дал понять Залужному, что все равно его уволит. Об отставке главкома 29 января сообщили некоторые СМИ. Минобороны страны опровергло информацию, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // morozis
ТЕГИ:ВСУЮлия ТимошенкоУкраина

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