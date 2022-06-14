Американец, освобожденный в обмен на летчика Ярошенко, подал жалобу на Россию в ООН

Американский студент и бывший морпех Тревор Рид, освобожденный из российской тюрьмы в обмен на российского летчика Константина Ярошенко, подал жалобу на Россию в ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Рида Джонатана Фрэнкса.



Фрэнкс подчеркнул, что жалоба была направлена в рабочую группу ООН по незаконным арестам. Рид, по его словам, требует расследования обращения с ним в РФ, называя его незаконным.

Рид в своем заявлении выразил уверенность, что его задержание являлось «попыткой оказать давление на США для освобождения надлежащим образом арестованных и осужденных граждан России». Сам Рид был осужден за нападение на полицейских в 2020 году. 27 апреля 2022 года в Турции его обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

Сам Ярошенко был задержан в Либерии 28 мая 2010 года, его обвинили в организации контрабанды наркотиков. В 2011 году его приговорили к двадцати годам лишения свободы.