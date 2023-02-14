NRK: Норвежские власти передадут Украине восемь танков Leopard
Власти Норвегии поставят Киеву восемь танков Leopard. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на заявление министра обороны королевства Бьорна Арильда Грама.
Указывается, что такая информация прозвучала на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе во вторник, 14 февраля.
Ранее директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман в интервью газете Der Spiegel заявил, что иностранные танки не смогут изменить ход конфликта на Украине. Как отметил Кофман, западные, в том числе немецкие танки, не станут «волшебной палочкой» в противостоянии, сообщает НСН.
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