NRK: Норвежские власти передадут Украине восемь танков Leopard

Власти Норвегии поставят Киеву восемь танков Leopard. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на заявление министра обороны королевства Бьорна Арильда Грама.

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Указывается, что такая информация прозвучала на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе во вторник, 14 февраля.

Ранее директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман в интервью газете Der Spiegel заявил, что иностранные танки не смогут изменить ход конфликта на Украине. Как отметил Кофман, западные, в том числе немецкие танки, не станут «волшебной палочкой» в противостоянии, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НорвегияТанки
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