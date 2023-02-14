NRK: Норвежские власти передадут Украине восемь танков Leopard

Указывается, что такая информация прозвучала на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе во вторник, 14 февраля.

Ранее директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман в интервью газете Der Spiegel заявил, что иностранные танки не смогут изменить ход конфликта на Украине. Как отметил Кофман, западные, в том числе немецкие танки, не станут «волшебной палочкой» в противостоянии, сообщает НСН.

