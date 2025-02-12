СМИ: Началось привлечение в ВСУ украинцев в возрасте 18–24 лет

Стоимость контракта - 1 млн гривен (2,3 млн рублей), из которых 200 тыс. (460 тыс. рублей) выплачиваются сразу, а остальные – во время службы.

Минобороны отмечает, что инициатива откроет для жителей Украины «новые возможности».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контракт сроком на один год предложит солдатам выплаты в размере $24 тысячи, возможность поступления в университет без экзаменов, а также льготную ипотеку с 0% годовых, все проценты по которой будет оплачивать государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

