СМИ: Началось привлечение в ВСУ украинцев в возрасте 18–24 лет
Минобороны Украины объявило о запуске годовых контрактов для добровольного привлечения молодых людей в возрасте 18–24 лет в ряды ВСУ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление военного ведомства.
Стоимость контракта - 1 млн гривен (2,3 млн рублей), из которых 200 тыс. (460 тыс. рублей) выплачиваются сразу, а остальные – во время службы.
Минобороны отмечает, что инициатива откроет для жителей Украины «новые возможности».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контракт сроком на один год предложит солдатам выплаты в размере $24 тысячи, возможность поступления в университет без экзаменов, а также льготную ипотеку с 0% годовых, все проценты по которой будет оплачивать государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru