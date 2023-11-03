Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток
3 ноября 202316:32
Президент РФ Владимир Путин заявил, что по миру распространяется оружие, которое продаёт Украина, сообщает ТАСС.
На встрече с новым составом Общественной палаты РФ он отметил, что украинцы продают оружие в том числе и боевикам запрещённого в России движения «Талибан».
«А оттуда оно идёт куда угодно дальше», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил о необходимости продумать дополнительные меры с целью пресечения незаконного попадания оружия в Россию, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru