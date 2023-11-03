Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток

Президент РФ Владимир Путин заявил, что по миру распространяется оружие, которое продаёт Украина, сообщает ТАСС.

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На встрече с новым составом Общественной палаты РФ он отметил, что украинцы продают оружие в том числе и боевикам запрещённого в России движения «Талибан».

«А оттуда оно идёт куда угодно дальше», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил о необходимости продумать дополнительные меры с целью пресечения незаконного попадания оружия в Россию, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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