СМИ: Киев лишился своего самого богатого союзника в лице США

Американские власти бросили Украину, теперь Киеву необходимо решить, как быть дальше, чтобы продолжать боевые действия, сообщает The Telegraph.

США сократят военный бюджет на поставки оружия Украине в 2026 году

Издание пишет, что США были самым могущественным и богатым союзником. Киеву на выбор предоставляются три варианта: заключить новую сделку по вооружению с Вашингтоном, рассчитывать на помощь Европы или развить и поставить на поток собственное производство оружия и техники.

Ранее Пентагон заявил, что перебросил средства ПВО с Украины на Ближний Восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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