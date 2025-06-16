СМИ: Киев лишился своего самого богатого союзника в лице США
16 июня 202501:41
Американские власти бросили Украину, теперь Киеву необходимо решить, как быть дальше, чтобы продолжать боевые действия, сообщает The Telegraph.
Издание пишет, что США были самым могущественным и богатым союзником. Киеву на выбор предоставляются три варианта: заключить новую сделку по вооружению с Вашингтоном, рассчитывать на помощь Европы или развить и поставить на поток собственное производство оружия и техники.
Ранее Пентагон заявил, что перебросил средства ПВО с Украины на Ближний Восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru