В США заявили, что глава ЦРУ Бернс метит в госсекретари

Глава ЦРУ Уильям Бернс хочет стать следующим госсекретарем Соединенных Штатов, сообщил в эфире подкаста War Nerd американский публицист Сеймур Херш, известный по расследованию о взрывах на «Северных потоках».

Лавров заявил о признании США своей причастности к взрывам на «Северных потоках»

Он задался вопросом, поможет ли ему в достижении этой цели активная роль, которую он якобы сыграл в подрыве российских трубопроводов.

«Я знаю, что он [Бернс] хочет стать госсекретарем, возможно, в новой администрации. Это может, но я не знаю точно, откроет ли это двери для этого джентльмена», — сказал публицист.

Херш считает, что США «выстрелили себе в ногу», подорвав газопроводы «Северный поток». По его словам, Евросоюз вынуждены искать альтернативы в виде возобновляемых источников энергии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:СШАЦРУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры