В США заявили, что глава ЦРУ Бернс метит в госсекретари
Глава ЦРУ Уильям Бернс хочет стать следующим госсекретарем Соединенных Штатов, сообщил в эфире подкаста War Nerd американский публицист Сеймур Херш, известный по расследованию о взрывах на «Северных потоках».
Он задался вопросом, поможет ли ему в достижении этой цели активная роль, которую он якобы сыграл в подрыве российских трубопроводов.
«Я знаю, что он [Бернс] хочет стать госсекретарем, возможно, в новой администрации. Это может, но я не знаю точно, откроет ли это двери для этого джентльмена», — сказал публицист.
Херш считает, что США «выстрелили себе в ногу», подорвав газопроводы «Северный поток». По его словам, Евросоюз вынуждены искать альтернативы в виде возобновляемых источников энергии.
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