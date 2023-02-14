В США заявили, что глава ЦРУ Бернс метит в госсекретари

Он задался вопросом, поможет ли ему в достижении этой цели активная роль, которую он якобы сыграл в подрыве российских трубопроводов.

«Я знаю, что он [Бернс] хочет стать госсекретарем, возможно, в новой администрации. Это может, но я не знаю точно, откроет ли это двери для этого джентльмена», — сказал публицист.

Херш считает, что США «выстрелили себе в ногу», подорвав газопроводы «Северный поток». По его словам, Евросоюз вынуждены искать альтернативы в виде возобновляемых источников энергии.

