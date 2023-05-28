Бастрыкин поручил возбудить дело после слов Грэма о смертях россиян

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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Сенатор во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что смерть россиян - «самая удачная трата денег» властей США.

В СК назвали заявление сенатора русофобским. Ведомство возбудит уголовное дело.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Грэма «старым дураком», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШААлександр БастрыкинСледственный Комитет Рф

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