Бастрыкин поручил возбудить дело после слов Грэма о смертях россиян
28 мая 202319:22
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Сенатор во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что смерть россиян - «самая удачная трата денег» властей США.
В СК назвали заявление сенатора русофобским. Ведомство возбудит уголовное дело.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Грэма «старым дураком», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru