«Старый дурак»: Медведев ответил сенатору Грэму на слова об убийстве русских
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова сенатора США Линдси Грэма, который назвал смерть русских «самой удачной тратой денег» американских властей.
«Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, в США регулярно заказывают убийства сенаторов. Он напомнил о судьбе Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Уэйна Оуэнса и других американских политиков.
Заявление Грэма ранее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что есть доказательства сотрудничества американских компаний с нацистским режимом в Германии, передает «Радиоточка НСН».
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