СМИ: Беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области

В ночь на 3 мая беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, в атаке участвовало пять БПЛА, два из которых были уничтожены из стрелкового оружия, еще два взорвались на территории аэродрома. На данный момент известно, что один беспилотник обнаружен не был. О пострадавших не сообщается.

Официального подтверждения информации от властей не поступало.

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2 мая локомотив и 20 грузовых вагонов во вторник сошли с рельсов в Брянской области в результате срабатывания взрывного устройства. Инцидент стал вторым подрывом железнодорожных путей в регионе за последние два дня. Днем ранее с рейсов сошли локомотив и семь вагонов. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего, никто не пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

1 мая неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в Унечском районе Брянской области, о пострадавших также не сообщалось.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская ОбластьУкраина

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