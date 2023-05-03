СМИ: Беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области

2 мая локомотив и 20 грузовых вагонов во вторник сошли с рельсов в Брянской области в результате срабатывания взрывного устройства. Инцидент стал вторым подрывом железнодорожных путей в регионе за последние два дня. Днем ранее с рейсов сошли локомотив и семь вагонов. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего, никто не пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

1 мая неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в Унечском районе Брянской области, о пострадавших также не сообщалось.

