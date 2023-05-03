СМИ: Беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области
В ночь на 3 мая беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, в атаке участвовало пять БПЛА, два из которых были уничтожены из стрелкового оружия, еще два взорвались на территории аэродрома. На данный момент известно, что один беспилотник обнаружен не был. О пострадавших не сообщается.
Официального подтверждения информации от властей не поступало.
2 мая локомотив и 20 грузовых вагонов во вторник сошли с рельсов в Брянской области в результате срабатывания взрывного устройства. Инцидент стал вторым подрывом железнодорожных путей в регионе за последние два дня. Днем ранее с рейсов сошли локомотив и семь вагонов. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего, никто не пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
1 мая неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в Унечском районе Брянской области, о пострадавших также не сообщалось.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru