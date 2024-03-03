Слуцкий выразил уверенность в завершении СВО в 2024 году
Кандидат в президенты России и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что спецоперация завершится в 2024 году победой РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
«Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», - сказал Слуцкий в ходе встречи с военными, освобождавшими Авдеевку.
По словам политика, Вооруженным силам России еще предстоит освободить Херсон, Славянск, Краматорск, Лиман и другие города. Это произойдет раньше, чем кто-либо рассчитывает, убежден лидер ЛДПР.
В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия сделает все для достижения целей спецоперации. По его словам, армия РФ прочно владеет инициативой, передает «Радиоточка НСН».
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