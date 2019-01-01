Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в Донецке со стороны украинских военнослужащих, сообщает RT.

По данным СК, 4 июня военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины обстреляли мечеть из тяжёлых видов вооружения, в результате чего купол здания получил повреждения. Во время обстрела в мечети находилось не менее 70 мирных жителей.

Ранее НСН рассказала, что экс-президент Украины Леонид Кучма возглавил трёхстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Решение о его возвращении в состав переговорщиков принял президент Украины Владимир Зеленский. Оно опубликовано на официальном сайте главы государства.