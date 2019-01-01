СКР возбудил дело по факту обстрела мечети в Донецке на Уразу – байрам
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в Донецке со стороны украинских военнослужащих, сообщает RT.
По данным СК, 4 июня военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины обстреляли мечеть из тяжёлых видов вооружения, в результате чего купол здания получил повреждения. Во время обстрела в мечети находилось не менее 70 мирных жителей.
Ранее НСН рассказала, что экс-президент Украины Леонид Кучма возглавил трёхстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Решение о его возвращении в состав переговорщиков принял президент Украины Владимир Зеленский. Оно опубликовано на официальном сайте главы государства.
Фигура Кучмы не играет решающей роли в вопросе разрешения конфликта, заявил в эфире НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник. По его словам, прогресс будет зависеть от позиции украинской стороны на встрече, которая состоится в Минске 5 июня. В целом же, собеседник агентства поприветствовал сам факт возобновления формата.
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