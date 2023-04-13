Источник: 80 процентов украинских пленных готовы рассказать о своих преступлениях
Большинство украинских военнопленных готовы рассказывать о своих преступлениях в отношении мирного населения и пленных, надеясь на смягчение наказания в суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур в Донецке.
Как отметил источник, около 80% взятых в плен готовы общаться с журналистами и рассказывать о содеянном, пишет RT.
«Они сознаются под тяжестью улик в их отношении, а также под тяжестью проводимых в их отношении оперативно-розыскных мероприятий», — отметил собеседник агентства.
По словам источника, украинским военным остается лишь признать свою вину. Силовик указал, что солдаты ВСУ часто совершают преступления при большом числе свидетелей и хвастаются своими действиями, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru