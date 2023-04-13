Источник: 80 процентов украинских пленных готовы рассказать о своих преступлениях

Большинство украинских военнопленных готовы рассказывать о своих преступлениях в отношении мирного населения и пленных, надеясь на смягчение наказания в суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур в Донецке.

В ДНР заявили о множестве пленных ВСУ в районе Авдеевки

Как отметил источник, около 80% взятых в плен готовы общаться с журналистами и рассказывать о содеянном, пишет RT.

«Они сознаются под тяжестью улик в их отношении, а также под тяжестью проводимых в их отношении оперативно-розыскных мероприятий», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, украинским военным остается лишь признать свою вину. Силовик указал, что солдаты ВСУ часто совершают преступления при большом числе свидетелей и хвастаются своими действиями, отмечает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеВСУПленныеДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры