Источник: 80 процентов украинских пленных готовы рассказать о своих преступлениях

Как отметил источник, около 80% взятых в плен готовы общаться с журналистами и рассказывать о содеянном, пишет RT.

«Они сознаются под тяжестью улик в их отношении, а также под тяжестью проводимых в их отношении оперативно-розыскных мероприятий», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, украинским военным остается лишь признать свою вину. Силовик указал, что солдаты ВСУ часто совершают преступления при большом числе свидетелей и хвастаются своими действиями, отмечает РЕН ТВ.

