Силы ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника и ракеты «Нептун-МД»
Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 72 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Также уничтожены две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД». Поражены три ложные воздушные цели и девять снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
По данным ведомства, всего с начала спецоперации уничтожено 26,9 тысячи украинских беспилотников.
В ночь на воскресенье российские средства ПВО сбили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины. Дроны уничтожили над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, передает «Радиоточка НСН».
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