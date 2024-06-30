Силы ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника и ракеты «Нептун-МД»

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 72 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Также уничтожены две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД». Поражены три ложные воздушные цели и девять снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

По данным ведомства, всего с начала спецоперации уничтожено 26,9 тысячи украинских беспилотников.

В ночь на воскресенье российские средства ПВО сбили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины. Дроны уничтожили над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаПВОБеспилотники

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