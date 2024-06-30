Под Белгородом при атаке FPV-дронов ВСУ пострадали два человека
FPV-дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Богун-Городок Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В результате атаки ранены два мирных жителя. Их состояние оценивается как тяжелое. Пострадавших доставили в одну из городских больниц Белгорода, сообщил губернатор.
Четыре частных домовладения получили повреждения, одно разрушено. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков.
Накануне украинские войска обстреляли два населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадал один человек, повреждено пять частных домов, передает «Радиоточка НСН».
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