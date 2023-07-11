Шойгу сообщил о срыве ночного наступления ВСУ в Запорожской области
В ночь на 11 июля российские силы отразили очередную попытку атаки украинской армии в Запорожской области. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.
По его словам, ВСУ пытались наступать на село Работино. Российские войска не дали противнику продвинуться.
Шойгу уточнил, что украинские подразделения потеряли 70 бойцов и восемь боевых машин пехоты. Планы ВСУ по наступлению сорваны, резюмировал глава военного ведомства.
Украинские войска уже предпринимали попытки прорвать российскую оборону в районе Работино. 15 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ намеревались захватить позиции ВС РФ силами двух рот, но были отброшены плотным стрелковым и артиллерийским огнем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru