Шойгу сообщил о срыве ночного наступления ВСУ в Запорожской области

По его словам, ВСУ пытались наступать на село Работино. Российские войска не дали противнику продвинуться.

Шойгу уточнил, что украинские подразделения потеряли 70 бойцов и восемь боевых машин пехоты. Планы ВСУ по наступлению сорваны, резюмировал глава военного ведомства.

Украинские войска уже предпринимали попытки прорвать российскую оборону в районе Работино. 15 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ намеревались захватить позиции ВС РФ силами двух рот, но были отброшены плотным стрелковым и артиллерийским огнем, передает «Радиоточка НСН».

