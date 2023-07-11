Источник: Российские войска сбили два украинских Су-25 под Херсоном

«На Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожены два самолета Су-25, летчикам спастись не удалось», — заявил собеседник агентства.

Источник также отметил, что в районе Антоновского моста российские артиллеристы ликвидировали 10 военных ВСУ, еще 8 были ранены. Кроме того, силы РФ вывели из строя две единицы автотехники противника и 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом.

Между тем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли несколько боевых машин пехоты Bradley во время атаки на Работино на Запорожском направлении, пишет RT.

