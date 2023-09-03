Зеленский сообщил о переговорах с Францией по гарантиям безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил французским коллегой Эмануэлем Макроном ситуацию в зоне конфликта. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, Киев работает с Парижем по гарантиям безопасности для Украины. Глава государства заявил, что страны начнут работать над двусторонним документом.
Украинский лидер добавил, что также обсудил с Макроном продление зернового коридора и вопросы безопасности в Черном море.
В статье для The Daily Reckoning экс-советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс высказал мнение, что конфликт на Украине продлится до выборов президента США в 2024 году, сообщает «Радиоточка НСН».
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