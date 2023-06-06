Сальдо пообещал освободить украинцев от «клики Зеленского»
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо призвал украинцев покончить с нынешним политическим режимом в стране. Политик опубликовал обращение в своем Telegram-канале.
Сальдо предложил украинцам объединиться и освободить страну. Разрушение Каховской ГЭС приближает конец «клики Зеленского», считает он.
«У нас назад дороги уже нет - только вперед. Мы освободим всех», - заявил врио главы региона.
Верхняя часть Каховской гидроэлектростанции была разрушена в ночь на 6 июня. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов.
Сальдо ранее сообщил о пресечении в регионе нескольких попыток украинских спецслужб выкрасть детей, передает «Радиоточка НСН».
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