Ростех: на Украине успешно применяются дроны-камикадзе

Там заявили, что аппараты показали себя с положительной стороны в боевых условиях. Дроны в основном используются для поражения удаленных наземных целей.

Беспилотник «КУБ», как и «Ланцет», разработан компанией ZALA Aero, которая входит входит в концерн «Калашников» Ростеха. Максимальная длительность его полета - 30 минут, скорость - 130 км/ч.

«Ланцет» оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км.

Напомним, Белый дом планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. В настоящее время сделка находится на рассмотрении в Пентагоне.

