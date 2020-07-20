Российский адмирал назвал «чудилом» экс-командующего ВМС Украины
Российский адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН усомнился в компетентности экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, который опубликовал статью о «российских морских системах слежения».
На Украине заявили о «тайной разработке» России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. В публикации экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука утверждается, что Россия размещает оборудование для слежения за оружием противника на объектах газопровода «Турецкий поток». В Кремле назвали это утверждение глупостью и нагнетанием истерии.
Бывший первый замглавкома ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов (на фото) в эфире НСН раскритиковал статью Гайдука, назвав его «мало чего понимающим чудилом».
«Гайдук имеет очень слабую подготовку. Эти люди учились по каким-то картинкам и сказкам, они не обладают должной системой знаний. В Черноморском бассейне Черноморский флот традиционно поддерживает свое господство. Все системы, с помощью которых это делается, уже давно перешли на новое поколение. В том числе, система контроля подводной обстановки. Если бы этот чудило посмотрел, как развита система охраны побережья Калифорнии, например, он бы тихо промолчал и все. Россия - великая морская держава, делает все, что положено. Какие-то системы исследовательские, какие-то взаимодействующие, это все единая система безопасности России с морского направления», - заключил он.
«Ведь Черное море, хоть и небольшое, но со всех сторон может выйти вероятный противник. С юга там Босфор, с запада Балканы, далеко не дружественные в настоящее время, как и Украина, со стороны Кавказа – Грузия и так далее. Это страны, хозяевами которых является НАТО. Так что пусть Гайдук успокоится, никто с ним в полемику вступать не собирается. Это популистская неумная статья, а мы будем ждать очередных глупостей от подобной категории людей», - добавил российский адмирал.
Украинские военные регулярно приписывают России различные «военные планы» и сами заявляют о готовности вести боевые действия. Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот собирается «вернуть Крым» и готовится к полномасштабной войне с Россией. Касатонов тогда призвал Неижапу не переживать из-за возможного конфликта с Россией, поскольку это, по его мнению, не произойдет даже гипотетически.
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