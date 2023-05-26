Российские войска разгромили склады с техникой ВСУ в Запорожье

По его словам, летчики бомбят склады и ангары с техникой. Российские военные применяют планирующие бомбы в Ореховском районе и в самом городе Орехове, а также на контролируемой Киевом части Пологовского района и в ближайшем пригороде областного центра.

Ранее авиация России также нанесла удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

