Российские войска разгромили склады с техникой ВСУ в Запорожье
Российская армия наносит удары по оккупированной части Запорожской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, летчики бомбят склады и ангары с техникой. Российские военные применяют планирующие бомбы в Ореховском районе и в самом городе Орехове, а также на контролируемой Киевом части Пологовского района и в ближайшем пригороде областного центра.
Ранее авиация России также нанесла удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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