Российская авиация разгромила пункт одесской морской охраны под Херсоном
Оперативно-тактическая авиация российских Вооруженных сил ударила по пункту одесского отряда морской охраны, переброшенного в Херсонскую область. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев.
Объект располагался в районе населенного пункта Велетенское, пишет «Свободная пресса».
«Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек», — цитирует Рулева РИА Новости.
Также артиллеристы группировки «Днепр» во время контрбатарейной борьбы уничтожили два кочующих минометных расчета ВСУ в районе Берегового и Никольского, отмечает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru