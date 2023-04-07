Российская авиация разгромила пункт одесской морской охраны под Херсоном

Оперативно-тактическая авиация российских Вооруженных сил ударила по пункту одесского отряда морской охраны, переброшенного в Херсонскую область. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев.

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Объект располагался в районе населенного пункта Велетенское, пишет «Свободная пресса».

«Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек», — цитирует Рулева РИА Новости.

Также артиллеристы группировки «Днепр» во время контрбатарейной борьбы уничтожили два кочующих минометных расчета ВСУ в районе Берегового и Никольского, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФХерсон

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