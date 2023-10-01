Российские войска отразили две атаки ВСУ в районе Работина и Вербового

За последние сутки российские силы отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, сообщили в воскресенье в Министерстве обороны РФ.

Рогов сообщил о резком обострении ситуации на запорожском фронте

Отражены атаки 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ. Ударами авиации и артиллерии севернее Работина нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, противник потерял на запорожском направлении около 30 бойцов, танк, два автомобиля и две бронированные машины.

Командование ВСУ в пятницу начало вывод из-под Работина 47-й механизированной бригады, которая отказалась выполнять боевые приказы. Подразделение понесло серьезные потери, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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