Российские военные уничтожили две станции РЛС под Харьковом

Две станции РЛС уничтожены Вооруженными силами России в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В частности, речь идет о радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300 и американской РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Станции были расположены в двух районах.

«В районе населенного пункта Великий Бурлук и Двуречная Харьковской области», - сказал он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим использует химическое оружие, передает НСН. Факты его применения зафиксированы на артемовском и угледарском направлениях. Военнослужащие испытывают кашель, недомогание, слезливость.



