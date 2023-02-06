Российские военные уничтожили две станции РЛС под Харьковом
Две станции РЛС уничтожены Вооруженными силами России в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В частности, речь идет о радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300 и американской РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Станции были расположены в двух районах.
«В районе населенного пункта Великий Бурлук и Двуречная Харьковской области», - сказал он.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим использует химическое оружие, передает НСН. Факты его применения зафиксированы на артемовском и угледарском направлениях. Военнослужащие испытывают кашель, недомогание, слезливость.
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