Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
Российская армия поразила инфраструктуру украинских военных аэродромов, места подготовки операторов БПЛА, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, а также семь американских управляемых авиабомб JDAM.
В российском оборонном ведомстве отметили, что потери украинской стороны за последние сутки составили около 1065 военнослужащих.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что украинская армия приступила к тактике «выжженной земли» на фоне российско-американских переговоров, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru