Российские военные обнаружили более 500 единиц оружия на Запорожской АЭС
Сотрудники Росгвардии после взятия под контроль Запорожской АЭС обнаружили на электростанции большое количество оружия, конфисковано более 500 единиц вооружений. Об этом сообщают Известия со ссылкой на представителя Росгвардии.
«В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжелого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьезно к ведению оборонительного боя», — подчеркнул представитель силового ведомства.
Отмечается, что украинские военные оборудовали огневые точки в том числе на энергоблоках и в административных корпусах АЭС.
Сейчас ВС РФ полностью взяли электростанцию под контроль, украинская охрана объекта сдала оружие и была отпущена домой, пишет Ura.ru.
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