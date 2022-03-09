Российские военные обнаружили более 500 единиц оружия на Запорожской АЭС

«В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжелого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьезно к ведению оборонительного боя», — подчеркнул представитель силового ведомства.

Отмечается, что украинские военные оборудовали огневые точки в том числе на энергоблоках и в административных корпусах АЭС.

Сейчас ВС РФ полностью взяли электростанцию под контроль, украинская охрана объекта сдала оружие и была отпущена домой, пишет Ura.ru.

