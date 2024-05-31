Минобороны РФ: Военные отразили атаку ВСУ над Белгородской областью

ПВО отразили атаку Украины с беспилотниками самолетного типа над территорией Белгородской области в 12:30 по Москве, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Два жилых дома и ЛЭП в Белгородской области были повреждены при обстреле ВСУ

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - уточнили в ведомстве.

Террористическая атака Киева была пресечена, отметили в Минобороны.

Ранее 30 мая Минобороны РФ отчиталось об уничтожении четырех беспилотников над Белгородской областью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Минобороны РФБеспилотникиБелгородская область

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