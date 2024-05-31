Минобороны РФ: Военные отразили атаку ВСУ над Белгородской областью
31 мая 202414:24
ПВО отразили атаку Украины с беспилотниками самолетного типа над территорией Белгородской области в 12:30 по Москве, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - уточнили в ведомстве.
Террористическая атака Киева была пресечена, отметили в Минобороны.
Ранее 30 мая Минобороны РФ отчиталось об уничтожении четырех беспилотников над Белгородской областью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru