Российская артиллерия уничтожила на Купянском направлении ДРГ ВСУ
Российская артиллерия группировки войск «Запад» уничтожила диверсионно-разведывательную группу Украины сообщает РИА Новости.
Это произошло на Купянском направлении. Также была сорвана попытка переброски резерва украинских войск. Кроме того, в районе населенных пунктов Копанка и Ивановка самоходной артиллерийской установки «Мста-С» и противотанковой пушки «Рапира» ликвидированы два миномета противника.
А ЗРК «Тор» сбили в районе населенных пунктов Ольшана и Новоегорьевка два разведывательных беспилотника «Фурия» и ANSER.
Ранее Южная группировка российских войск успешно отразила атаки штурмовых групп украинских Вооруженных сил.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru