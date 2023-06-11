Российская артиллерия уничтожила на Купянском направлении ДРГ ВСУ

Это произошло на Купянском направлении. Также была сорвана попытка переброски резерва украинских войск. Кроме того, в районе населенных пунктов Копанка и Ивановка самоходной артиллерийской установки «Мста-С» и противотанковой пушки «Рапира» ликвидированы два миномета противника.

А ЗРК «Тор» сбили в районе населенных пунктов Ольшана и Новоегорьевка два разведывательных беспилотника «Фурия» и ANSER.

Ранее Южная группировка российских войск успешно отразила атаки штурмовых групп украинских Вооруженных сил.

