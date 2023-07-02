«Очень горячо»: Рогов описал ситуацию на участке запорожского фронта

По его словам, украинские войска начали активное наступление на участке и подошли к первой линии обороны российской армии. На ореховском направлении сейчас «очень горячо», подчеркнул руководитель движения.

«Активно работает вражеская артиллерия. Под ее прикрытием и при поддержке танков противник снова пошел на штурмовые действия в районе Работино», - сообщил Рогов.

Он отметил, что на участке идет стрелковый бой высокой интенсивности.

Украинские войска 1 июля обстреляли город Токмак Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

