Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов украинских националистов
Подразделения спецназа Росгвардии захватили крупный схрон боеприпасов украинских националистов и задержали корректировщика артиллерийского огня, который пытался скрыться среди мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что при осмотре домов в ряде населенных пунктов росгвардейцы обнаружили несколько тысяч принадлежащих боевикам теробороны боеприпасов различного калибра, пишет RT.
«В одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого корректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, бойцы Росгвардии взяли под охрану один из важных мостов на одном из участков продвижения Вооруженных сил РФ, уничтожив при этом диверсионно-разведывательную группу противника в составе четырех человек.
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