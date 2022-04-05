Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов украинских националистов

Отмечается, что при осмотре домов в ряде населенных пунктов росгвардейцы обнаружили несколько тысяч принадлежащих боевикам теробороны боеприпасов различного калибра, пишет RT.

«В одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого корректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, бойцы Росгвардии взяли под охрану один из важных мостов на одном из участков продвижения Вооруженных сил РФ, уничтожив при этом диверсионно-разведывательную группу противника в составе четырех человек.

