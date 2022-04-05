Кадыров: Дешайтанизация Украины проходит успешно
Демилитаризация, денацификация и «дешайтанизация» Украины проходят вполне успешно. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как отметил руководитель республики, украинские националисты несут существенные потери, пишет Ura.ru. Российские Вооруженные силы уничтожили большую часть военной техники, артиллерии и живой силы противника, отмечает RT.
При этом Кадыров подчеркнул, что бойцы из Чечни «наконец-то встретили мало-мальское сопротивление со стороны укронацистов».
«В одном из населенных пунктов наши бойцы наткнулись на укрепленные позиции противника. В завязавшемся бою один из наших бойцов получил незначительное ранение. Благодаря оперативным действиям взводного медика были ликвидированы все возможные угрозы здоровью раненого силовика», — сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале.
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