Кадыров: Дешайтанизация Украины проходит успешно

Ефимов: Машиностроительная отрасль Москвы увеличила за год объемы производства в 4 раза 15 тысяч семей воспользовались услугой «Помощь при переезде» в рамках программы реновации Москвичи старше 50 лет смогут освоить новую специальность Школьники Москвы завоевали 118 дипломов на Всероссийской олимпиаде по литературе и истории Москвичам предложено выбрать имя для собаки-робота