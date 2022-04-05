Кадыров: Дешайтанизация Украины проходит успешно

Демилитаризация, денацификация и «дешайтанизация» Украины проходят вполне успешно. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Как отметил руководитель республики, украинские националисты несут существенные потери, пишет Ura.ru. Российские Вооруженные силы уничтожили большую часть военной техники, артиллерии и живой силы противника, отмечает RT.

При этом Кадыров подчеркнул, что бойцы из Чечни «наконец-то встретили мало-мальское сопротивление со стороны укронацистов».

«В одном из населенных пунктов наши бойцы наткнулись на укрепленные позиции противника. В завязавшемся бою один из наших бойцов получил незначительное ранение. Благодаря оперативным действиям взводного медика были ликвидированы все возможные угрозы здоровью раненого силовика», — сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:УкраинаРамзан Кадыров
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