Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

По его словам, взрывы прогремели начиная с 00:11 по московскому времени. Рогов сообщил о нескольких хлопках.

«Подробности - позже», - добавил он.

Несколько взрывов вечером 30 марта прогремело в Харькове. Украинские СМИ сообщили, что в области объявили воздушную тревогу, пишет НСН.

