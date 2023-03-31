Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
31 марта 202300:42
В контролируемом Украиной городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, взрывы прогремели начиная с 00:11 по московскому времени. Рогов сообщил о нескольких хлопках.
«Подробности - позже», - добавил он.
Несколько взрывов вечером 30 марта прогремело в Харькове. Украинские СМИ сообщили, что в области объявили воздушную тревогу, пишет НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru