Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

В контролируемом Украиной городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов предупредил о попытке наступления ВСУ на Запорожье

По его словам, взрывы прогремели начиная с 00:11 по московскому времени. Рогов сообщил о нескольких хлопках.

«Подробности - позже», - добавил он.

Несколько взрывов вечером 30 марта прогремело в Харькове. Украинские СМИ сообщили, что в области объявили воздушную тревогу, пишет НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВзрыв

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