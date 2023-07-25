Рогов сообщил о массированном авиаударе по позициям ВСУ в Запорожской области

Он отметил, что авиация нанесла удар по резервам ВСУ. Использовались корректируемые бомбы ФАБ-250М62.

По словам Рогова, поражен ангар с техникой и боеприпасами в семи километрах от города Орехов.

Минобороны во вторник сообщило об уничтожении до 140 украинских военнослужащих и 12 единиц техники за минувшие сутки.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник заявил о спаде активности ВСУ в регионе. Он уточнил, что противник продолжает перебрасывать резервы, передает «Радиоточка НСН».

