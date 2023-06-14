Рогов: Российская ПВО отразила попытку ракетного удара по Пологам
14 июня 202302:42
Система противовоздушной обороны России отразила попытку украинских войск нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, сообщил в Telegram глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ПВО отбила атаку ракет, отметил он. О пострадавших не сообщается.
Ранее Рогов заявил о больших потерях ВСУ на двух направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru