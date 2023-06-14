Рогов: Российская ПВО отразила попытку ракетного удара по Пологам

Система противовоздушной обороны России отразила попытку украинских войск нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, сообщил в Telegram глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов: российские военные перешли в контратаку в Запорожской области

ПВО отбила атаку ракет, отметил он. О пострадавших не сообщается.

Ранее Рогов заявил о больших потерях ВСУ на двух направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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