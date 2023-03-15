В МАГАТЭ ответили на предложение ограничить роль России в агентстве

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высказался о предложении ограничить роль России в организации, сообщает ТАСС.

Глава МАГАТЭ назвал ситуацию вокруг ЗАЭС острой

По его словам, он не обладает такими полномочиями. Отмечается, что МАГАТЭ — международная организация, и в ней существуют процедуры, согласно которым, Гросси не может самостоятельно принимать такие решения.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ переизбрал Гросси на второй срок.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МАГАТЭ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры