В МАГАТЭ ответили на предложение ограничить роль России в агентстве
15 марта 202302:28
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высказался о предложении ограничить роль России в организации, сообщает ТАСС.
По его словам, он не обладает такими полномочиями. Отмечается, что МАГАТЭ — международная организация, и в ней существуют процедуры, согласно которым, Гросси не может самостоятельно принимать такие решения.
Ранее Совет управляющих МАГАТЭ переизбрал Гросси на второй срок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru