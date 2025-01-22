Рогов: Киев начал массовые репрессии в отношении командиров ВСУ

Украина начала массовые репрессии в отношении высокопоставленных командиров ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

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По его словам, это связано с желанием Киева переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на военных. Среди командиров ВСУ прошли задержания.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли в Курской области более 53 600 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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