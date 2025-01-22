Рогов: Киев начал массовые репрессии в отношении командиров ВСУ

По его словам, это связано с желанием Киева переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на военных. Среди командиров ВСУ прошли задержания.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли в Курской области более 53 600 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

