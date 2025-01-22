Рогов: Киев начал массовые репрессии в отношении командиров ВСУ
22 января 202506:17
Украина начала массовые репрессии в отношении высокопоставленных командиров ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова.
По его словам, это связано с желанием Киева переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на военных. Среди командиров ВСУ прошли задержания.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли в Курской области более 53 600 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru