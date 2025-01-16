Рогов: Российская армия вошла в населенный пункт Котлино
Российская армия вошла в населенный пункт Котлино, расположенный южнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
По его словам, сейчас российские войска удерживают одну из улиц села и первую линию жилых домов и построек. В самом населенном пункте ведутся боевые действия.
Рогов отметил, что через Котлино проходят соединяющие Днепропетровскую область и Красноармейск дороги.
Ранее российская армия освободила населенный пункт Украинка (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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