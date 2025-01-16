Рогов: Российская армия вошла в населенный пункт Котлино

Российская армия вошла в населенный пункт Котлино, расположенный южнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

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По его словам, сейчас российские войска удерживают одну из улиц села и первую линию жилых домов и построек. В самом населенном пункте ведутся боевые действия.

Рогов отметил, что через Котлино проходят соединяющие Днепропетровскую область и Красноармейск дороги.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Украинка (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРоссийская Армия

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