«Теряет популярность»: Почему Зеленский заговорил о «Майдане-3»

Зеленский говорит о скором госперевороте для того, чтобы развязать себе руки для репрессий оппозиции, отметил в эфире НСН политолог Ростислав Ищенко. 

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о «Майдан-3» из-за падающей популярности, заявил НСН президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Ранее Зеленский заявил, что операция «Майдан-3» по его смещению, подготовкой которой якобы занимаются российские спецслужбы, запланирована на конец 2023 года. По словам главы государства, детали плана «подвержены изменению» и необязательно, что конечной целью является его физическое устранение. При этом он вновь исключил проведение выборов на Украине. Ищенко отметил, что для нового «Майдана» нужны определенные условия.

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«Майдан» не происходит сам по себе. Для этого нужны не только недовольные властью, но и организаторы, которые в это дело вольют деньги, которые структурируют его, обучат полевых командиров, придумают лозунги. Для этого нужна внешняя поддержка… А то кто помешает Зеленскому послать войска и расстрелять этот "Майдан"?», - сказал Ищенко.

Он также отметил, что Зеленский говорит о скором госперевороте для того, чтобы «развязать себе руки» для репрессий оппозиции.

«Каждый украинский политик, который теряет популярность, чувствуя, что на него растет оппозиционное давление, всегда начинает рассказывать, что это подготовка к госперевороту и что в этом замешана Россия. Это развязывает ему руки для усиления репрессий внутри страны… Ведь нельзя просто посадить оппозицию, которая тебя не любит, но можно посадить оппозицию, которая совершила госизмену и которая пытается продвигать российские интересы. Зеленский отметился тем, что из всех украинских президентов он активнее всех подавлял оппозицию и продолжает подавлять», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что само название «Майдан-3», в подготовке которого Зеленский обвинил РФ, означает признание Киева, что и первые два «Майдана» были не чем иным, как государственными переворотами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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