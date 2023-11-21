«Теряет популярность»: Почему Зеленский заговорил о «Майдане-3»
Зеленский говорит о скором госперевороте для того, чтобы развязать себе руки для репрессий оппозиции, отметил в эфире НСН политолог Ростислав Ищенко.
Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о «Майдан-3» из-за падающей популярности, заявил НСН президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Ранее Зеленский заявил, что операция «Майдан-3» по его смещению, подготовкой которой якобы занимаются российские спецслужбы, запланирована на конец 2023 года. По словам главы государства, детали плана «подвержены изменению» и необязательно, что конечной целью является его физическое устранение. При этом он вновь исключил проведение выборов на Украине. Ищенко отметил, что для нового «Майдана» нужны определенные условия.
«Майдан» не происходит сам по себе. Для этого нужны не только недовольные властью, но и организаторы, которые в это дело вольют деньги, которые структурируют его, обучат полевых командиров, придумают лозунги. Для этого нужна внешняя поддержка… А то кто помешает Зеленскому послать войска и расстрелять этот "Майдан"?», - сказал Ищенко.
Он также отметил, что Зеленский говорит о скором госперевороте для того, чтобы «развязать себе руки» для репрессий оппозиции.
«Каждый украинский политик, который теряет популярность, чувствуя, что на него растет оппозиционное давление, всегда начинает рассказывать, что это подготовка к госперевороту и что в этом замешана Россия. Это развязывает ему руки для усиления репрессий внутри страны… Ведь нельзя просто посадить оппозицию, которая тебя не любит, но можно посадить оппозицию, которая совершила госизмену и которая пытается продвигать российские интересы. Зеленский отметился тем, что из всех украинских президентов он активнее всех подавлял оппозицию и продолжает подавлять», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что само название «Майдан-3», в подготовке которого Зеленский обвинил РФ, означает признание Киева, что и первые два «Майдана» были не чем иным, как государственными переворотами, передает «Радиоточка НСН».
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