«Теряет популярность»: Почему Зеленский заговорил о «Майдане-3»

«Майдан» не происходит сам по себе. Для этого нужны не только недовольные властью, но и организаторы, которые в это дело вольют деньги, которые структурируют его, обучат полевых командиров, придумают лозунги. Для этого нужна внешняя поддержка… А то кто помешает Зеленскому послать войска и расстрелять этот "Майдан"?», - сказал Ищенко.

Он также отметил, что Зеленский говорит о скором госперевороте для того, чтобы «развязать себе руки» для репрессий оппозиции.

«Каждый украинский политик, который теряет популярность, чувствуя, что на него растет оппозиционное давление, всегда начинает рассказывать, что это подготовка к госперевороту и что в этом замешана Россия. Это развязывает ему руки для усиления репрессий внутри страны… Ведь нельзя просто посадить оппозицию, которая тебя не любит, но можно посадить оппозицию, которая совершила госизмену и которая пытается продвигать российские интересы. Зеленский отметился тем, что из всех украинских президентов он активнее всех подавлял оппозицию и продолжает подавлять», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что само название «Майдан-3», в подготовке которого Зеленский обвинил РФ, означает признание Киева, что и первые два «Майдана» были не чем иным, как государственными переворотами, передает «Радиоточка НСН».

