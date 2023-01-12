Разведка группы «Викинг» ЗВО уничтожила боекомплект наемников в ДНР

Так, на видео оператор беспилотного летательного аппарата корректирует орудие «Мста-С», 152-миллиметровые снаряды которого пробивают укрепления и провоцируют объемные взрывы от детонации боекомплекта внутри здания. Согласно разведданным, потери составили от 30 до 40 человек.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского производства в районе Артемовска и Дзержинска в ДНР, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

