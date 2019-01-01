Рада не стала рассматривать проект Зеленского по импичменту
Верховная рада Украины решила не рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским проект закона об импичменте главы государства. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Укринформ». За включение в повестку проголосовали 110 депутатов, а необходимый минимум составляет 226 голосов.
Законопроект об импичменте был внесен на рассмотрение в Раду 29 мая. Он предполагает, что отстранение президента от должности может быть инициировано большинством депутатов Рады. Претензии к главе государства должна исследовать специальная следственная комиссия парламента.
Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что визит Зеленского в Брюссель не поможет в решении крымского вопроса.
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