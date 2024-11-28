Путин заявил, что Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем «Орешник»

Кроме того, глава государства рассказал, что в России начался серийный выпуск ракеты «Орешник». Путин также заявил, что в ближайшие годы в стране появятся новые гиперзвуковые системы, которые по своим характеристикам «не будут иметь аналогов в мире».

«Россия будет отвечать на продолжение атак ее территории западными дальнобойными ракетами, в том числе с помощью «Орешника», - подчеркнул Путин.

Ранее российский сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что ВС РФ будут наносить удары новейшим ракетным комплексом «Орешник» по военным объектам Украины и стран Запада, которые поставляют Киеву ракетное оружие дальнего действия, напоминает «Свободная пресса».

